Белорусские медики готовы принять олимпийцев в Пхенчхане

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты завершили подготовку медицинского блока в Олимпийской деревне Пхенчхане. Об этом пресс-службе Министерства спорта и туризма рассказал руководитель медицинской группы, директор Республиканского научно-практического центра спорта Геннадий Загородный, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основной медицинский блок белорусской команды занимает 3 просторные комнаты, в которых олимпийцы смогут оперативно получать необходимые консультации, физиотерапевтические процедуры, массаж, а также психологическую помощь. Второй медицинский блок белорусов будет развернут в Прибрежном кластере.

"Во время Олимпиады спортсмены нередко обращаются к нашим специалистам. И не только потому, что где-то кольнуло, но и для профилактики заболеваний, а также для восстановления после физических нагрузок. Приходят и для того, чтобы просто расслабиться, отвлечься от тревожных мыслей, почитать, поговорить по душам - для этого в составе группы есть психолог",- отметил Геннадий Загородный.

Всего белорусская медицинская группа насчитывает 12 человек. Среди них врачи спортивной медицины, массажисты, медсестры. Большинство из них прилетит в Пхенчхан 2 февраля. Кроме того, туда направляется директор Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин. Его основная задача - поддержание рабочих контактов со специалистами ВАДА, коллегами из других государств.-0-

Фото Министерства спорта и туризма.