Белорусские пловцы завоевали две награды на старте этапа КМ в Пекине

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы завоевали две награды в 25-метровом бассейне в первый день пятого этапа Кубка мира, который проходит в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряная медаль в активе одного из лидеров мужской команды Евгения Цуркина. На дистанции 100 м баттерфляем он показал результат - 50,84 сек. Победил Ли Жухао из Китая - 50,74 сек. На третьей строке итогового протокола разместился японец Кеита Сунама - 50,88 сек.

На дистанции 100 м брассом Илья Шиманович финишировал третьим - 57,10 сек. Белорус всего касание на финише уступил Янь Жибею из Китая - 57,01 сек. Первое место занял россиянин Кирилл Пригода - 56,61 сек.

В финальных заплывах в первый день принял участие и еще один белорус Никита Цмыг, который показал пятый результат на дистанции 200 м на спине.

Пятый этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Пекине продлится до 4 ноября. Далее пловцы будут соревноваться в Токио (9-11 ноября) и Сингапуре (15-17 ноября). Общий призовой фонд Кубка мира по плаванию составляет $2,5 млн.-0-