Белорусские призеры Олимпийских игр помогут спортивным школам

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентский спортивный клуб в четвертый раз начинает реализацию проекта "Олимпийский выбор", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этот раз поощрить детско-юношеские спортивные учебные заведения Беларуси смогут участники XXIII зимних Олимпийских игр, которые откроются 9 февраля в Пхенчхане. Данный проект при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма стартовал в Лондоне-2012, затем последовали Сочи-2014 и Рио-2016. Согласно условиям проекта "Олимпийский выбор", Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону или призеру Игр право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи. После того как спортсмен или команда называет школу или другое учреждение (как правило, выбор делается в пользу школы, где спортсмен начинал свою карьеру), Президентский спортивный клуб перечисляет туда определенную денежную сумму, которая может быть потрачена на инфраструктуру, экипировку или участие в соревнованиях. Эта сумма зависит от результата спортсмена или команды и составит: первое место - Br15 тыс., второе - Br10 тыс., третье - Br7,5 тыс.

Суммы поощрения не изменились относительно Рио-2016. Тогда благодаря успехам белорусских олимпийцев Президентский спортивный клуб перечислил в специализированные спортивные учреждения Br85 тыс. На зимних играх в Сочи четыре года назад всегда актуальная материальная поддержка поступила в шесть различных детских спортивных учреждений от Витебска до Гомеля и составила Br55 тыс.

Тридцать лет назад, на летней Олимпиаде-1998 в столице Республики Корея Сеуле олимпийскими чемпионами стали многие белорусы: Светлана Богинская, Марина Лобач, Александр Курлович, Ирина Шилова, Виктор Ренейский, Александр Каршакевич и другие выдающиеся атлеты.

Организаторы нынешнего проекта надеются, что и предстоящие зимние Игры станут для белорусов успешными и они смогут оказать помощь будущим олимпийцам.-0-