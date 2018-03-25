Белорусские самбисты завоевали 4 золотые награды на Кубке мире в Москве

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре золотые награды завоевали белорусские самбисты на Кубке мире "Мемориал Анатолия Харлампиева", который завершился в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире среди мужчин на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 90 кг поднялся Евгений Ильюхин. В решающем поединке он был сильнее Гиригора Сахакяна из Армении. В разделе боевого самбо (80 кг) Евгений Алексиевич победил чемпиона Африки Бадреддина Диани из Марокко. В категории 82 кг серебряным призером стал белорус Александр Круглик, уступивший в борьбе за золото Андрею Перепелюку из России. Бронзовые медали "Мемориала Харлампиева" завоевали также белорусы Илья Жупиков (+100 кг) и Владислав Саяпин (68 кг).

Две золотые награды в Москве у женской команды Беларуси по самбо. Ксения Данилович стала первой в категории до 52 кг, а Екатерина Калюжная добилась успеха в самом тяжелом весе - свыше 80 кг. Второе место на Кубке мире заняла Карина Шут (72 кг), бронзовые награды в активе Марии Кондратьевой (80 кг) и Веры Гареликовой (60 кг).

Международный турнир "Мемориал Анатолия Харлампиева" учрежден в год проведения Олимпийских игр в Москве. Впервые он прошел в октябре 1980 года в спорткомплексе "Дружба" в столичных Лужниках. В 1983-м соревнованию присвоена категория "А", то есть за победу спортсмены получают звание мастера спорта международного класса. С 2015 года соревнования вошли в календарь Кубка мира по самбо. Ежегодно в турнире принимают участие более трехсот атлетов из 28 стран мира.-0-