Белорусские шахматисты одержали победы над Австралией и Хорватией на олимпиаде в Батуми

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские шахматисты одержали победы над Австралией и Хорватией во втором туре на проходящей в Батуми Всемирной шахматной олимпиаде по этому виду спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мужская команда встретилась с представителями Зеленого континента и благодаря успеху в эндшпиле партии Владислава Ковалева над Антоном Смирновым сумела одержать победу - 2,5 на 1,5 очка. С таким же счетом завершили матч с Хорватией и белорусские шахматистки. По одному очку в копилку сборной принесли Ольга Баделько и Наталья Кусенкова.

В третьем туре мужская команда встретится с соперниками из Ирана, а женская - с шахматистками Монголии. Во втором туре произошла главная сенсация на старте Всемирной шахматной олимпиады. Женская сборная Узбекистана обыграла Россию - 2,5 на 1,5 очка.

Во время олимпиады состоится Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на которой делегаты из 186 стран будут выбирать организатора главных стартов 2022 года. В 2020-м этот турнир примет Ханты-Мансийск.

Шахматная олимпиада проводится раз в два года, первая состоялась в 1927-м. Белорусская команда дебютировала на этих крупных соревнованиях в 1994 году в Москве.-0-