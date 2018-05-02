Белорусские школьники будут состязаться в семи видах спорта на Всемирной летней гимназиаде в Марокко

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники будут состязаться в семи видах спорта на 17-й Всемирной летней гимназиаде, которая пройдет 3-9 мая в Марокко. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время церемонии проводов белорусской спортивной делегации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Трудно представить себе систему образования без спорта, без физической культуры. Спорт стал неотъемлемой частью образовательного процесса. Мы не устаем говорить слова благодарности школьникам, которые посвящают свободное время спорту. Они достигли высоких результатов и добились чести представлять нашу страну на таком престижном детском форуме", - сказал Игорь Карпенко.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук в свою очередь отметил, что Беларусь на летней гимназиаде будут представлять лучшие школьники-спортсмены. "Сегодня спорт - это и политика, и идеология, вместе с тем спорт - это дружба, мир, высокий результат. Мы едем на соревнования, будем там биться, бороться, мы должны показать максимум, на что способны", - заявил он.

Участники белорусской команды будут соревноваться в фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.

Спортивные состязания гимназиады будут проходить с 3 по 9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо. Церемония открытия состоится 3 мая на центральном стадионе города Марракеш. Церемония закрытия запланирована на 8 мая. В летней гимназиаде примут участие представители 82 стран.-0-

Фото Оксаны Манчук