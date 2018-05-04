Белорусские школьники приняли участие в открытии Всемирной летней гимназиады в Марокко

4 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Семнадцатая Всемирная летняя гимназиада открылась в городе Марракеш (Марокко), белорусские школьники прошли в торжественном параде стран-участниц, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусской спортивной делегации - директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский - отметил значимость участия в спортивном форуме такого масштаба. "Мы в третий раз принимаем участие в летней гимназиаде. Сначала в 2013 году была Бразилия, затем в 2016-м гимназиада в Турции. Оттуда мы привезли в общей сложности 14 медалей, восемь из них золотые. Сейчас белорусская сборная как никогда готова показать результат, мы рассчитываем достойно представить страну на всемирном соревновании. Кроме этого, ребята приобретают на такого уровня состязаниях неоценимый опыт, который в дальнейшем им поможет выиграть не одно состязание", - сказал он.

Церемония открытия прошла на стадионе города Марракеш. В ней приняли участие спортсмены из 59 стран. Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они будут состязаться в семи видах спорта: фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.

Спортивные состязания Всемирной летней гимназиады проходят с 3 по 9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо.-0-