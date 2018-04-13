Белорусские специалисты изучают опыт строительства крытой лыжной трассы в России и Финляндии

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты изучают опыт строительства крытого лыжного тоннеля в России и Финляндии. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра олимпийской подготовки "Раубичи" Андрей Фомочкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в марте текущего года на встрече с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр сообщил о том, что прорабатывается вопрос о строительстве специального сооружения в спорткомплексе "Раубичи", где можно будет вести лыжную подготовку круглый год.

"Наши специалисты выезжали в Санкт-Петербург и финский Вуокатти, изучали опыт строительства такого лыжного тоннеля. В России он расположен на открытом воздухе, в Финляндии тоннель построен в горе, под землей, что создает естественные условия для хранения снега и значительно снижает энергозатраты. Сооружение может быть возведено в форме улитки и займет не такую большую площадь, но позволит создать трассу длиной более 1,5 тыс. м. Второй вариант - змейкой с изменением рельефа (небольшими горками). Эти проекты прорабатываются, и мне как директору центра хотелось, чтобы в "Раубичах" уже в следующем году такой объект появился", - рассказал Андрей Фомочкин.-0-