Белорусские спортсмены в суверенной истории завоевали 18 медалей зимних Олимпийских игр

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После трех наград Пхенчхана-2018 в активе сборной Беларуси в суверенной истории стало 18 медалей зимних Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На нынешней Олимпиаде, как и предполагалось, медали завоевали представители фристайла и биатлона. Почин сделала Анна Гуськова, которая 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. На следующий день свое веское слово сказала трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева. Белорусская биатлонная прима после трех неудачных выступлений подряд (спринт, преследование, индивидуальная гонка) сумела доказать, что она по-прежнему входит в элитный пул стреляющих лыжниц, завоевав серебро в масс-старте. Многие посчитали, что на этом белорусы остановятся, ведь в оставшихся эстафетных гонках у соперников были куда более именитые составы. Однако сначала белорусская команда неожиданно заняла высокое 5-е место в смешанной эстафете, а затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли женскую эстафету, обойдя всех соперниц. Правда, продолжения не последовало - больше белорусские спортсмены не поднимались на олимпийский подиум, заняв в итоге 15-е место в медальном зачете ОИ-2018.

Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет Олимпиады-2018, Беларусь заняла 15-е место По итогам олимпийских состязаний норвежские спортсмены завоевали 39 наград - по 14 золотых и серебряных и 11 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 31 (14, 10, 7), третье место у атлетов Канады - 29 (11, 8, 10).

В суверенной истории Беларусь в седьмой раз была представлена на зимних Олимпиадах. Из 18 завоеванных наград 10 приходятся на биатлон (4 золота, 3 серебра, 3 бронзы). Больше всех на олимпийский пьедестал поднималась Дарья Домрачева - 6 раз. У нее 4 золота (3 - Сочи-2014, 1 - Пхенчхан-2018), по одному серебру (Пхенчхан-2018) и бронзе (Ванкувер-2010). Две олимпийские медали у Надежды Скардино - золото (Пхенчхан-2018) и бронза (Сочи-2014). Еще по одному золоту в копилке Ирины Кривко и Динары Алимбековой за победу в эстафете.

Кроме того, у белорусских биатлонистов еще две серебряные награды - Светланы Парамыгиной (Лиллехаммер-1994) и Сергея Новикова (Ванкувер-2010). Бронзовым призером стал Алексей Айдаров (Нагано-1998).

ФОТОФАКТ: Церемония закрытия зимней Олимпиады в Пхенчхане Счет медалям открыло блестящее победное выступление фристайлистки Анны Гуськовой в лыжной акробатике, серебряную награду в масс-старте завоевала биатлонистка Дарья Домрачева.

Белорусские фристайлисты еще ни разу с 1998 года не покидали Олимпийские игры без наград, завоевав в общей сложности 7 медалей (4, 1, 2). Кроме нынешнего золота Анны Гуськовой, олимпийскими чемпионами в лыжной акробатике становились Алексей Гришин (Ванкувер-2010), а также Алла Цупер и Антон Кушнир (Сочи-2014). Дважды призером был Дмитрий Дащинский, у которого бронза (Нагано-1998) и серебро (Турин-2006). Еще одна бронзовая медаль лежит в копилке Алексея Гришина (Солт-Лейк-Сити-2002).

Кроме биатлонистов и фристайлистов, одну награду завоевал прославленный белорусский конькобежец Игорь Железовский, который взял серебро в Лиллехаммере на дистанции 1000 м.-0-