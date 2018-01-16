Белорусские священники примут участие в ЧЕ по мини-футболу среди духовенства

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Священники Гродненской диацезии представят Беларусь на чемпионате Европы по мини-футболу среди духовенства, сообщили БЕЛТА в Римско-католической церкви.

Чемпионат пройдет в итальянском городе Брешиа 5-8 февраля. В соревнованиях примут участие 250 священников в составе 16 команд. "Беларусь на чемпионате представят священники из Гродненской диацезии, в расширенный состав команды войдут 15 человек. Сборная Беларуси попала в группу С вместе с командами Польши, Чехии и Австрии", - рассказали в РКЦ.

Команда регулярно тренируется с сентября в Лиде, где для этого созданы все условия. Со сборной работает тренер МФК "Лидсельмаш".

Одна из целей чемпионата, который проводится в 12-й раз, - укреплять связи между католическими сообществами мира во всей Европе, популяризация спорта, в том числе среди детей.-0-