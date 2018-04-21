Белорусские теннисистки проведут сотый матч в розыгрыше Кубка Федерации

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной Беларуси сегодня начнут свой сотый матч в розыгрыше Кубка Федерации. Юбилейной для белорусок станет домашняя встреча с командой Словакии, победитель которой в следующем сезоне выступит в элитном дивизионе командного первенства планеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские теннисистки дебютировали в Кубке Федерации в 1994 году в немецком Франкфурте матчем первого раунда Мировой группы с командой Нидерландов (1:2). Тогда за Беларусь играли Наталья Зверева и Татьяна Игнатьева. За прошедшее время белорусская сборная одержала 69 побед и потерпела 30 поражений. Высшим достижением белорусской команды является выход в финал 2017 года, когда она в драматичном матче на корте минской "Чижовка-Арены" уступила американским теннисисткам со счетом 2:3. В прошлом сезоне в составе белорусок под началом капитана Эдуарда Дуброва играли Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко и Лидия Морозова, которые и сейчас заявлены на матч со Словакией. Нынешний капитан команды Татьяна Пучек является абсолютным рекордсменом сборной Беларуси: с 1997 года в качестве игрока она участвовала в 45 матчах, в которых добилась 37 побед (в 9 одиночных и 28 парных играх).

Сегодня в "Чижовка-Арене" состоятся два одиночных поединка. В 13.00 на корт выйдут второй номер белорусок Александра Саснович (56-е место в рейтинге WTA) и первая ракетка гостей Анна Каролина Шмидлова (84). После них нынешний лидер хозяек Арина Соболенко (47) сыграет с Викторией Кужмовой (106). В воскресенье, 22 апреля, пройдут еще две одиночные встречи: в 12.00 встретятся первые номера команд Арина Соболенко и Анна Каролина Шмидлова, вслед за которыми свою игру проведут Александра Саснович и Виктория Кужмова. Завершится матч парной встречей, на которую у белорусок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, у словачек - Яна Чепелова и Виктория Кужмова. Перед вторым соревновательным днем капитаны команд могут произвести замены.

Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямые трансляции игр.

В других матчах плей-офф Мировой группы встречаются: Румыния - Швейцария, Австралия - Нидерланды, Италия - Бельгия.

В борьбе за выход в финал командного мирового первенства команда Германии примет сборную Чехии, а француженки будут соперничать с гостьями из США. Победители полуфинальных баталий 10-11 ноября встретятся в решающем матче Кубка Федерации.-0-