Белорусские теннисистки проведут стартовые поединки Уимблдонского турнира

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня три белорусские теннисистки проведут стартовые поединки одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первой на корт выйдет Виктория Азаренко (87-й номер мирового рейтинга), соперницей которой будет россиянка Екатерина Александрова (110). Затем Вера Лапко (82) сыграет с американкой Кристиной Макхейл (90), а Арина Соболенко (32) встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску (28).
Еще одна белоруска Александра Саснович (50) свой первый матч проведет завтра против чешки Петры Квитовой (7).-0-
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