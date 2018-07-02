Белорусские теннисистки проведут стартовые поединки Уимблдонского турнира

Виктория Азаренко во время тренировки. Фото WTA

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня три белорусские теннисистки проведут стартовые поединки одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой на корт выйдет Виктория Азаренко (87-й номер мирового рейтинга), соперницей которой будет россиянка Екатерина Александрова (110). Затем Вера Лапко (82) сыграет с американкой Кристиной Макхейл (90), а Арина Соболенко (32) встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску (28).

Еще одна белоруска Александра Саснович (50) свой первый матч проведет завтра против чешки Петры Квитовой (7).-0-