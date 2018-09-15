Белорусские теннисисты победили россиян в парной игре Кубка Дэвиса в Москве

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты Максим Мирный и Андрей Василевский победили Карена Хачанова и Андрея Рублева со счетом 7:5, 6:3 в матче плей-офф в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На корте Малой спортивной арены "Лужники" белорусский дуэт считался фаворитом, и после напряженной первой партии, в которой россияне постарались использовать свои козыри на подаче, опытные Мирный и Василевский во второй партии сделали брейк и добились успеха.

В первый день матчевой встречи россиянин Карен Хачанов обыграл Егора Герасимова, а первый номер белорусов Илья Ивашко одолел Даниила Медведева. После успеха в парной игре белорусская команда под руководством Владимира Волчкова вышла вперед - 2:1.

Матч Кубка Дэвиса в I группе Евро-Африканской зоны сегодня продолжится поединками Карен Хачанов - Илья Ивашко, Даниил Медведев - Егор Герасимов.-0-