Белорусские теннисисты стартуют в квалификации US Open в Нью-Йорке

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартет представителей Беларуси примет участие в квалификации открытого чемпионата США по теннису, последнего в сезоне турнира серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После перерыва, связанного с рождением сына, в мировой тур возвращается Ольга Говорцова (766-й номер мирового рейтинга). Сегодня ее соперницей в первом круге квалификации US Open будет немецкая теннисистка Сабин Лисицки (221). У мужчин первым из белорусов сыграет Егор Герасимов (260), который будет играть против россиянина Ивана Неделько (237). Соперником Ильи Ивашко (100) будет японец Хироки Мория (200), Владимир Игнатик (208) встретится с французским теннисистом Стефаном Робером (136).

Чтобы пробиться в основную сетку, нужно преодолеть 3 квалификационных барьера.

В этом году общий призовой фонд US Open составит $53 млн. Основной этап соревнований на открытых хардовых кортах Нью-Йорка начнется 27 августа, а завершится 9 сентября.-0-