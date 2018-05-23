Белорусские волейболистки победили в ответной игре Словакию

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки в золотой Европейской лиге победили в ответной игре Словакию со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:20), передает корреспондент БЕЛТА.

Матч группы С на "Чижовка-Арене" завершился в трех партиях. Наиболее напряженным получился первый сет. Белоруски лидировали в счете 21:17, однако нападающая словацкой команды Николина Радосова провела несколько успешных атак, после которых гостьи перехватили инициативу. Надежный блок белорусок и ошибки словацкой сборной позволили команде Петра Хилько все же добиться успеха. Анна Гришкевич принесла победное очко хозяевам площадки в первой партии. Белоруски продолжили уверенно подавать и надежно действовали в нападении. Наиболее результативными игроками стали Анна Гришкевич и Анжелика Борисевич, в активе которых по 11 баллов. У словацкой команды выделялась в атаке Николина Радосова - 16 очков.

"Одним из залогов успеха в прошедшей встрече для нас стало удачное нападение и подача мяча. Белорусским волейболисткам удалось выбить словачек с приема мяча, в результате чего мы уверенно действовали на блоке. Проще было и пасующей Анастасии Шаш, которая провела хороший матч, грамотно вела нашу игру ", - отметил главный тренер белорусок Петр Хилько.

В группе С сегодня состоится еще один матч. Волейболистки Чехии примут Испанию. Выступление в Евролиге наша команда продолжит 26 мая. На площадке "Чижовка-Арены" подопечные Петра Хилько сыграют с соперницами из Испании.

Мужская сборная Беларуси сегодня в "Чижовка-Арене" сыграет с Хорватией (19.00). В составе соперников несколько игроков высокого европейского уровня, которые выступают в ведущих итальянских клубах.-0-

Фото Андрея Покумейко