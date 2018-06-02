Белорусские волейболистки проиграли на выезде Чехии в Евролиге

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки проиграли на выезде Чехии со счетом 0:3 (18:25, 18:25, 21:25) в золотой Европейской лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева площадки являются фаворитами группы С и на домашней площадке одержали три победы. Белорусской команде не удалось уверенно сыграть в приеме мяча и защите после атак соперниц. Вдобавок, травму колена получила в ходе матча основная либеро Ольга Павлюковская. Заменившая ее Виктория Ганиева смогла стабилизировать игру гостей на задней линии.

Наиболее результативным игроком у белорусок стала юная Анна Гришкевич (9 очков).

Сегодня в группе С состоится еще один матч. Испания сыграет со Словакией.

Турнирное положение: Чехия - 15 очков (5 матчей), Беларусь - 7 (5), Испания - 4 (4), Словакия - 1 (4).

Поражение на выезде от Чехии не позволило выйти белорускам выйти в "финал четырех" золотой Европейской лиги. Заключительный поединок в этом турнире с Чехией команда Петра Хилько проведет 6 июня в Минске на "Чижовка-Арене".-0-