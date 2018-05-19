Белорусские волейболистки с победы над Словакией стартовали в Евролиге

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки с победы над Словакией со счетом 3:2 (26:24, 18:25, 26:24, 21:25, 15:8) стартовали в розыгрыше Евролиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Попраде, где состоялся матч, подопечные Петра Хилько уверенно провели старт встречи. Белоруски постарались надежно сыграть на блоке и не позволили соперницам проявить себя в атаке. Уверенно наша команда действовала и в нападении на позиции центральных блокирующих. По итогам пятисетового противостояния наиболее результативными в нашей команде стали блокирующая Анжелика Борисевич (19 очков), Анна Гришкевич (18 очков) и Татьяна Маркевич (14 очков). У команды Словакии результативностью блеснула диагональная Карин Сундерликова (22 очка). В другом матче группы С сегодня сыграют сборные Испании и Чехии.

Белорусские волейболистки свой следующий матч в Евролиге проведут 23 мая в Минске на площадке "Чижовка-Арены" со Словакией (начало в 16.00), а в третьем туре 26 мая примут у себя дома Испанию. Женская национальная команда ранее наиболее высокого результата добивалась в Евролиге в 2017 году, когда заняла шестое место.

Мужская сборная Беларуси стартует в этом турнире 20 мая домашним поединком (18.00) со сборной Албании, во втором туре подопечные Виктора Бекши 23 мая сыграют в Минске с Хорватией.-0-