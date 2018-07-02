Белорусские волейболистки (U-19) узнали соперников на ЧЕ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) узнали соперников на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном матче третьего квалификационного раунда, который прошел в румынской Плоешти, подопечные Натальи Мелянюк обыграли хозяев со счетом 3:0 (28:26, 26:24, 25:23). Лучшим игроком матча стала нападающая Анна Гришкевич (20 очков). В другом матче отбора Германия обыграла Норвегию - 3:0.
После завершения квалификации определены все участники европейского первенства, которое с 1 по 9 сентября пройдет в албанских Дурресе и Тиране.
Группа I (Дуррес): Албания, Польша, Италия, Болгария, Беларусь, Нидерланды.
Группа II (Тирана): Турция, Россия, Сербия, Франция, Словакия, Германия.
Первый матч белорусские волейболистки на чемпионате Европы сыграют с Италией 1 сентября.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN