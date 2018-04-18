Белорусские волейболистки уступили Словении и не вышли в полуфинал ЧЕ (U-17)

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки уступили Словении со счетом 1:3 (25:27, 22:25, 25:20, 19:25) и лишились шансов на выход в полуфинал чемпионата Европы (U-17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который завершился в Софии, подопечные главного тренера Дмитрия Кота не справились с соперницами в концовке первой и второй партий. Обе команды не отличались в ходе встречи уверенным приемом мяча, заработав достаточное большое количество эйсов, но в атаке словенские волейболистки были успешнее. Самой результативной в белорусской команде стала Ксения Лебедкина (15 очков). Поражение от Словении лишило шансов сборную Беларуси занять второе место в группе 1 и выйти в полуфинал чемпионата.

Турнирное положение: 1. Россия - 10 очков (4 матча). 2. Словения - 9 (5), 3. Болгария - 6 (4). 4. Беларусь - 7 (5). 5. Сербия - 6 (4). 6. Венгрия - 1 (4).

В группе 2 первое место заняла Италия, обеспечив участие в полуфинале турнира.

Юниорская сборная Беларуси годом ранее, выступая в возрастной группе до 16 лет, заняла четвертое место на чемпионате Европы.-0-