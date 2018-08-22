Белорусские волейболисты победили Грузию в отборочном матче к ЧЕ-2019

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уверенно победили Грузию - 3:0 (25:13, 25:19, 25:12) в отборочном матче к чемпионату Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашний матч в группе Е для команды главного тренера Виктора Бекши стал заключительным. Мужская команда Грузии не относится к лидерам в квалификации. Белорусы уверенно, за счет подачи и надежного блока, контролировали ход матча и добились успеха. Самыми результативными игроками в нашей команде стали Артур Удрис (15 очков) и Павел Куклинский (14 очков).

На старте квалификации наши волейболисты добились также побед над Норвегией (3:1) и Испанией (3:2).

Турнирное положение в группе Е: Беларусь - 8 очков (3 матча), Испания - 4 (2), Норвегия - 3 (2), Грузия - 0 (3). Победитель группы выйдет в финальную часть чемпионата Европы, которую в сентябре 2019 года примут Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды.

Мужскую сборную Беларуси в отборочном цикле чемпионата Европы ожидают еще три выездные встречи. Подопечные Виктора Бекши 25 августа сыграют в Тбилиси, а два решающих поединка с Норвегией и Испанией за выход в финальную часть чемпионата Европы состоятся в январе 2019 года.-0-

Фото Олега Фойницкого