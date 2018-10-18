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Белорусских пятиборцев чествовали в Министерстве спорта и туризма

Спорт 18.10.2018 | 20:28
Фото Министерства спорта и туризма
Фото Министерства спорта и туризма

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборную Беларуси по современному пятиборью, которая отлично провела сезон, сегодня чествовали в Министерстве спорта и туризма, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

Успехи белорусских пятиборцев в завершившемся сезоне внушают оптимизм. Теперь важно не утратить завоеванные позиции, подчеркнул министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Он поздравил спортсменов, тренеров, врачей национальной команды, работников федерации современного пятиборья с высокими результатами и отметил, что главные старты еще впереди и поэтому нужно тренироваться еще усерднее.

В 2018 году белорусские пятиборцы завоевали на международных соревнованиях 20 медалей - 8 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.

Среди наиболее заметных достижений две награды высшей пробы чемпионата мира в Мексике, где Анастасия Прокопенко стала лучшей в личном зачете, а также в паре с Ириной Просенцовой выиграла эстафету. Там же в Мехико Анастасии Прокопенко была вручена бронзовая медаль Олимпиады 2008 года в Пекине. В столице Китая белоруска заняла четвертое место, однако допинг-проба украинской спортсменки, завоевавшей бронзу, дала положительный результат. По решению Международного олимпийского комитета медаль была передана представительнице Беларуси.

Лидер белорусской команды и мирового рейтинга Анастасия Прокопенко сказала, что даже находясь далеко от родины вся команда чувствовала поддержку белорусских любителей спорта.

По итогам сезона почетной грамотой Министерства спорта и туризма были награждены Анастасия Прокопенко и старший тренер сборной страны Михаил Прокопенко.

Грамоты Минспорта получили главный тренер белорусской сборной Вальдемар Дариуш де Макай, а также большая группа спортсменов, тренеров и специалистов современного пятиборья.

В церемонии чествования принял участие министр транспорта и коммуникаций, председатель попечительского совета Белорусской федерации современного пятиборья Анатолий Сивак, который тоже вручил награды и подарки пятиборцам.-0-

Фото Министерства спорта и туризма

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Теги
Министерство спорта и туризма, пятиборье, церемония
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