Белорусский борец Иван Янковский завоевал серебро на ЧМ в Будапеште

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Иван Янковский завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке категории до 92 кг противостоял белорусскому атлету соперник из США, бронзовый призер Игр-2016 и чемпионата мира 2017 года Джейден Майкл Тбори Кокс. Более именитый соперник оказался сильнее. Для Ивана Янковского это первый серьезный успех после травмы, случившейся перед Олимпиадой 2016 года.

Бронзовую награду в копилку белорусской команды принес Али Шабанов (79 кг). Поединок за третье место с иранцем Эзатолом Абасом Акбаризаринколае получился драматичным. Али Шабанов уверено провел начало схватки и вел на последней минуте по очкам - 8:5. Иранец применил несколько удачных приемов, а на последних секундах пытался провести победный накат, но после видеопросмотра судьи отдали предпочтение белорусскому спортсмену.

Чемпионат мира по борьбе продолжится в Будапеште до 28 октября.-0-