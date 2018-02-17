Белорусский фристайлист Станислав Гладченко вышел в финальную стадию олимпийских соревнований

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На счастливом для белорусских фристайстов склоне "Феникс-парка", где накануне Анна Гуськова выиграла олимпийское золото, сегодня начались состязания мужчин, передает корреспондент БЕЛТА.
В первом квалификационном раунде выступали 26 мастеров лыжной акробатики, среди которых три представителя Беларуси: олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир, а также Максим Густик и Станислав Гладченко. С первой попытки в число 12 участников завтрашнего финального этапа пробился только Гладченко. -0-
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