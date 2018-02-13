13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский горнолыжник Юрий Данилочкин занимает 48-е место после первой попытки в комбинации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух дней непогоды, когда из-за ветра переносились старты, горнолыжники начали соревноваться в комбинации, которая состоит из скоростного спуска и слалома.

Юрий Данилочкин показал результат в скоростном спуске 1 мин. 22,7 сек. и более 3 сек. уступает лидеру после первой части программы Томасу Дрессену из Германии - 1 мин. 19,24 сек. Вторая попытка в комбинации - слалом - состоится в 9.00 по минскому времени.-0-