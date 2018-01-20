Белорусский МАЗ впервые стал призером общего зачета ралли-рейда "Дакар"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский МАЗ под управлением Сергея Вязовича впервые занял второе место в общем зачете ралли-рейда "Дакар", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Пилоту команды "МАЗ-СПОРТавто" удалось удержать второе место в генеральной квалификации после заключительного 14-го этапа протяженностью 286 км вокруг аргентинского города Кордоба. Мазовский экипаж в составе Сергея Вязовича, штурмана Павла Гаранина и механика Андрея Жигулина этот отрезок преодолел в спокойном режиме, стараясь удержать полученное преимущество в общем зачете. Напомним, после техническим проблем аргентинца Федерико Виллагры белорусы вышли на второе место в квалификации. На 14-м этапе Сергей Вязович восьмой, проиграв всего 7 минут победителю Тони ван Генугтену на Ivеco.
Общий зачет "Дакара" 2018 года выиграл россиянин Эдуард Николаев на КаМАЗе. Российская команда 14-й раз победила на престижной гонке.
Ранее лучшим достижением белорусов на "Дакаре" было шестое место Александра Василевского в 2017-м.
Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Автомарафон в этом году проходил по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составила 3,5 тыс. км.-0-
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