Белорусский велогонщик Николай Шумов финишировал третьим на этапе тура в Китае

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гонщик Николай Шумов финишировал третьим на втором этапе велогонки "Тур Синтая" в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам заезда на 123 км с подъемом на вершину второй категории представитель велогруппы "Минск" сумел опередить многих известных соперников. Первое место занял колумбиец Хуан Себастьян Молано. В общем зачете лидерство удерживает итальянец Дамьяно Кима.
Для Николая Шумова это второй пьедестал за последние три недели. Ранее он стал победителем "Гран-при Минска".
Велогонка "Тур Синтая" завершится 5 сентября. В ней участвуют 124 профессиональных гонщика из 24 стран.-0-
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