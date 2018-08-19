19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Николай Шумов победил в "Гран-при Минска-2018", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шоссейная гонка по дорогам белорусской столицы собрала атлетов из 18 стран. Николай Шумов сумел опередить представителя Польши Марека Руткевича, лидировавшего еще за 2 км до финиша. Третье место занял белорус Евгений Ахраменко.

Для велогруппы "Минск" домашние международные соревнования завершились успешно. Второе место в другом турнире, "Кубке Минска", который состоялся 18 августа, занял белорус Бронислав Самойлов.

Оба состязания являются этапом серии Europe Tour UCI и внесены в календарь Международного союза велосипедистов (UCI). В мае следующего года планируется провести еще более масштабные гонки - тестовые соревнования II Европейских игр.

Организатором соревнований выступили велосипедный клуб "Минск" при поддержке Мингорисполкома, Миноблисполкома, Министерства спорта и туризма Беларуси, Белорусской федерации велосипедного спорта, Национального олимпийского комитета.-0-