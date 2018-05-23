Белорусы обыграли словаков в квалификации чемпионата Европы по настольному теннису

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две победы Владимира Самсонова помогли белорусам обыграть словаков со счетом 3:2 в домашнем квалификационном матче командного чемпионата Европы по настольному теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер белорусской команды обыграл Самуэля Новоту - 3:1 и Любомира Пиштея - 3:2. Еще одно очко белорусской команде принес Павел Платонов, победивший Новоту со счетом 3:1. Поединок с Пиштеем Платонов проиграл - 0:3, а Александр Ханин уступил Александру Валучу с результатом 2:3. Это вторая виктория белорусских мастеров малой ракетки, в первом туре они уверенно переиграли в гостях сборную Украины с "сухим" счетом 3:0. В следующем матче отборочного этапа белорусы 2 октября примут у себя дома украинцев, а 4 декабря завершат турнир выездной встречей со словаками.

Женская сборная Беларуси в своем первом матче разгромила в гостях россиянок - 3:0, затем с аналогичным результатом проиграла в Минске шведским спортсменкам. В следующей игре 2 октября команда дома встретится с российской сборной, 4 декабря в Швеции проведет заключительный матч квалификации континентального первенства.

Финальная стадия с участием 16 лучших команд Старого Света пройдет в начале сентября 2019 года во французском Нанте.-0-