Белорусы победили соперников из Таджикистана на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси победила в десятом туре соперников из Таджикистана на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Алексей Федоров и Владислав Ковалев выиграли свои матчи, а Сергей Жигалко и Кирилл Ступак завершили поединки вничью, что позволило белорусам добиться успеха - 3:1. В 11-м туре наша команда встретится с шахматистами Чили.
Женская сборная Беларуси в составе Ольги Баделько, Ланиты Стецко, Натальи Кусенковой и Яны Ильючик разошлись миром с командой Словении - 2:2. Все четыре матча завершились вничью. Следующую встречу белоруски проведут против соперниц из Израиля.
Всемирная шахматная олимпиада в Батуми завершится 6 октября, следующая состоится в 2020 году в Ханты-Мансийске. В 2022-м лучшие шахматные команды мира примет Беларусь. Наша страна получила это право 4 октября во время Генеральной ассамблеи ФИДЕ.-0-
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