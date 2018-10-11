Белорусы сыграют с чехами в квалификации молодежного футбольного ЧЕ-2019

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) проведут сегодня предпоследний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Встреча со сверстниками из Чехии состоится на городском стадионе Борисова в 19.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обеих дружин сегодняшний поединок не имеет принципиального турнирного значения: и белорусы, и чехи потеряли шансы попасть на финальный турнир молодежного континентального первенства. Тем не менее главный тренер белорусской "молодежки" Людас Румбутис настраивает своих подопечных на победу, причем не только в игре с чехами, но и в последней встрече в гостях у лидеров квалификационной группы 1 греков. К тому же 3-е итоговое место в группе позволит команде повысить свой рейтинг. В игре первого круга в сентябре прошлого года в Чехии соперники разошлись миром - 1:1.

После встречи в Борисове белорусская команда отправится в Афины, где 15 октября сыграет с футболистами Греции.

Турнирное положение: Греция - 22 очка (8 матчей), Хорватия - 19 (8), Чехия - 13 (8), Беларусь - 11 (8), Молдова - 7 (9), Сан-Марино - 0 (9).

Прямые путевки в финальный этап молодежного чемпионата Старого Света получат победители 9 квалификационных групп. Четыре лучшие команды из занявших вторые места в матчах плей-офф разыграют еще два пропуска в Италию, которая летом 2019 года примет 12 лучших дружин.-0-