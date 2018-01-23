Белорусы уступили шведам, французы переиграли сербов на гандбольном чемпионате Европы

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проиграли команде Швеции на чемпионате Европы в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок со скандинавами белорусы провели явно ниже своих возможностей и уступили с разницей в девять мячей - 20:29. До этого на втором этапе континентального первенства подопечные Юрия Шевцова в упорной борьбе уступили хорватской дружине - 23:25.
Свой заключительный матч в группе I белорусские гандболисты сыграют 24 января против сербов, которые сегодня проиграли Франции со счетом 30:39. Также в среду между собой встретятся французы и хорваты, а шведы будут соперничать с норвежцами. Положение команд перед заключительными играми: Франция - 8 очков (4 матча), Хорватия - 6 (4), Швеция - 6 (4), Норвегия - 4 (4), Беларусь - 0 (4), Сербия - 0 (4).
В группе II очередные поединки состоятся сегодня вечером: Словения - Испания. Македония - Чехия. Здесь ситуация такова: Дания - 6 (4), Испания - 4 (3), Германия - 4 (4), Македония - 3 (3), Чехия - 2 (3), Словения - 1 (3).
Борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из двух групп.-0-
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