Белорусы завоевали два серебра в спринте на Всемирной гимназиаде в Гренобле

8 февраля, Гренобль /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Белорусы завоевали 2 серебряные медали в спринте на I Всемирной зимней гимназиаде школьников в Гренобле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В спринтерской гонке на 7,5 км второй результат показал белорусский школьник-биатлонист Павел Белько. Первое место у биатлониста из Украины, на третьем - француз. Среди девушек на дистанции 6 км серебро у белоруски Дарьи Кудаевой. Первая ступень пьедестала за француженкой, на третьем месте биатлонистка из России.

Павел Белько и Дарья Кудаева

Тренер команды биатлонистов Игорь Литвинский результатами спортсменов доволен. "Подготовка к старту была тяжелая и у тренерского состава, и у детей. Мы знали, что будем соревноваться с достойными соперниками, неординарная погода - густой туман и порывистый ветер - также добавляла определенного волнения. Тем не менее у нас все получилось. Сработали тренеры, сработали спортсмены. Беларусь забрала две медали из шести", - отметил Игорь Литвинский.

Дарья Кудаева на дистанции

Дарью Кудаеву встречает на финише тренер по биатлону Игорь Литвинский

Сегодня биатлонистов снова ждет напряженный день - спортсмены примут участие в эстафетной гонке. "За медали развернется настоящая борьба, мы в ней примем участие. Особенно ждем соперничества с командами из России и Украины", - подчеркнул тренер.

Еще в одном виде спорта - кёрлинге - белорусские спортсмены уступили команде из Англии. "На протяжении всей игры наши ребята уверенно вели в счете и составили английским школьникам достойную конкуренцию. Нашими соперниками в следующей игре станут участники из Венгрии", - сообщила тренер команды по кёрлингу Евгения Орлис.

I Всемирная зимняя гимназиада школьников проходит 5-10 февраля в Гренобле (Франция) под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). В ней принимают участие сборные 20 стран, что составляет около 600 спортсменов. В программу соревнований включены горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, кёрлинг, фристайл, хоккей, сноуборд. Беларусь является членом ISF с 2012 года. За это время белорусские школьники дважды принимали участие во Всемирных летних гимназиадах, одна из которых проходила в 2013 году в Бразилии, а вторая - в 2016-м в Турции. В общей сложности на двух соревнованиях спортсмены из Беларуси завоевали 14 медалей, 8 из которых золотые.-0-