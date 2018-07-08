Белорусы завоевали золото и бронзу на молодежном Кубке мира по каратэ в Хорватии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали золотую и бронзовую медали на молодежном (U-21) Кубке мира по каратэ в хорватском Умаге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019".
Победителем соревнований в весовой категории до 75 кг в кумите стал Иван Коробов. В весе до 84 кг бронзой завладел Александр Курган. В общекомандном зачете сборная Беларуси заняла 12-е место среди 68 стан, спортсмены которых принимали участие в этом кубковом турнире. Ранее на чемпионате Европы (U-21) в российском Сочи награду высшего достоинства завоевал Алексей Водчиц в весовой категории свыше 84 кг раздела кумите.
В Умаге проходит отбор к летним Юношеским Олимпийским играм 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).
На II Европейских играх в Минске представители каратэ разыграют 12 комплектов наград (по шесть мужчины и женщины). Участникам турнира представится шанс заработать рейтинговые очки, необходимые для квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.-0-
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