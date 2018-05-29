Белтелерадиокомпания покажет в прямом эфире все матчи чемпионата мира по футболу

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси покажет в прямом эфире все матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НГТРК.

"Главный медиахолдинг страны - обладатель исключительных прав на организацию телевизионной трансляции чемпионата мира - обеспечит максимально широкое освещение крупнейшего спортивного форума. Торжественную церемонию открытия и закрытия, групповой этап, 1/8 и 1/4 финала, полуфинал, матч за третье место и финальную встречу покажет телеканал "Беларусь 5". В третьем туре группового раунда матчи пройдут в одно время, поэтому для удобства телевизионных болельщиков эти встречи будут представлены на канале "Беларусь 2" в прямой трансляции", - рассказали в Белтелерадиокомпании.

Каждый день на протяжении чемпионата мира на "Беларусь 5" в специальных тематических дневниках комментаторы и специалисты будут делать детальные обзоры прошедших и предстоящих игр. О самых интересных и захватывающихся моментах турнира журналисты агентства теленовостей расскажут в новостных выпусках и сюжетах программ "Панорама" и "Главный эфир".

Комментировать одно из крупнейших спортивных событий года будут известные спортивные журналисты, в том числе Владимир Новицкий и Павел Баранов.-0-