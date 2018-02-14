Без участия белорусов прошел очередной день зимней Олимпиады-2018

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в олимпийском Пхенчхане было разыграно всего четыре комплекта наград вместо шести запланированных. Из-за сильного ветра были отменены медальные старты у горнолыжниц и биатлонисток, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этих дисциплинах должны были принимать участие и белорусские спортсменки, но им придется ждать своих состязаний как минимум до завтра. По другим причинам в соревнованиях конькобежек на дистанции 1000 м не выступала белоруска Татьяна Михайлова. Тренеры решили, что ей нужно сосредоточиться на подготовке к масс-старту, в котором 24 февраля выступит еще одна белорусская спортсменка Марина Зуева.

В командном медальном зачете продолжает лидировать сборная Германии, у которой уже 12 наград - 7 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. На второй позиции спортсмены Нидерландов - 11 (5, 4, 2), третье место у олимпийской команды США - 7 (4, 1, 2). На пьедестал почета поднимались атлеты из 19 стран.

Итоги дня:

Сноуборд. Хафпайп. Мужчины.

1. Шон Уайт (США).

2. Аюми Хирано (Япония).

3. Скотти Джеймс (Австралия).

Лыжное двоеборье.

1. Эрик Френцель (Германия).

2. Акито Ватабэ (Япония).

3. Лукас Клапфер (Австрия).

Конькобежный спорт. 1000 м. Женщины.

1. Йорин Тер Морс (Нидерланды).

2. Нао Кодаира (Япония).

3. Михо Такаги (Япония).

Санный спорт. Двойки. Мужчины.

1. Германия-1.

2. Австрия.

3. Германия-2.-0-