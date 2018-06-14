БФБ может выступить организатором других крупных баскетбольных турниров

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола может выступить организатором других крупных турниров по этому виду спорта, заявил сегодня председатель федерации Максим Рыженков в пресс-центре БЕЛТА.
Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Беларусь в будущем претендовать на проведение взрослого чемпионата Европы по баскетболу, Максим Рыженков сказал, что выступить организатором одной стране столь масштабного турнира сложно и требует около $10 млн стартового взноса. "Международная федерация баскетбола (ФИБА) следует сейчас политике предоставлять такие крупные турниры нескольким странам, привлекая как можно больше болельщиков на матчи. Провести чемпионат Европы среди взрослых - удовольствие не из дешевых. Наша федерация будет идти шаг за шагом в этом направлении. Беларусь уже провела чемпионат Европы до 18 лет по баскетболу 3х3, в июле предстоит провести чемпионат мира среди игроков до 17 лет, затем - крупный турнир 3х3 на II Европейских играх 2019 года. А дальше мы подумаем над организацией следующих международных турниров. Самое главное - иметь сплоченную команду профессионалов при проведении масштабных соревнований", - рассказал Максим Рыженков.
По словам председателя БФБ, на предстоящем в июле чемпионате мира в Минске планируется приезд многих почетных гостей: президента ФИБА-Европа Тургая Демиреля, генерального секретаря этой организации Камила Новака, руководителей федераций стран - участниц мирового форума. Одним из комиссаров чемпионата выступит олимпийская чемпионка, воспитанница белорусской школы баскетбола Ирина Сумникова.-0-
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