БГК им. Мешкова проведет на выезде ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Нанта"

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня на выезде проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Нанта", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт БГК.

Матч состоится на арене "Ла Трокардье". Его рассудят арбитры из Словении Боян Лах и Давид Сок. Телеканал "Беларусь 5" планирует показать эту игру в прямом эфире. Начало трансляции в 17.55 (по белорусскому времени).

Первый матч закончился для БГК драматично. "Мешковцы" на домашней площадке разгромно проиграли "Нанту" со счетом 24:32. Теоретически брестчане сохраняют шансы на выход в четвертьфинал, но сделать это будет очень непросто. Помимо того, что соперники имеют преимущество в 8 мячей, дела чемпионов Беларуси осложняются кадровыми проблемами. Тем не менее, во Францию гандболисты БГК отправились с желанием реабилитироваться перед болельщиками за обидное поражение в Бресте.

Брестский гандбольный клуб в чемпионате Беларуси занимает первое место. "Нант" в чемпионате Франции располагается на третьей позиции, уступая "Монпелье" и "Пари-Сен-Жермен".-0-