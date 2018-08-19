БГК им. Мешкова выиграл Кубок Белгазпромбанка

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова выиграл XI международный турнир "Кубок Белгазпромбанка", который прошел в Бресте 17-19 августа, передает корреспондент БЕЛТА.

В первый день соревнований БГК разгромно победил израильский "Маккаби" (42:25), 18 августа брестчане были сильнее российского "Спартака" (23:20). Две виктории позволили хозяевам площадки досрочно завоевать трофей. При этом заключительный матч против испанского "Гранольерса" выдался для "мешковцев" напряженным. Они уступали по ходу первого тайма (13:15), сравняли счет в начале второй половины встречи, однако упустили победу на последней минуте - 32:33.

Кубок Белгазпромбанка стал для "мешковцев" первой наградой в новом сезоне. Второе место в турнире заняли игроки "Спартака", третье - "Гранольерса". На последней позиции разместился "Маккаби".

"Мы создаем новую команду, она пока "сырая". Поэтому результат на турнире воспринимаем как успешный, но работать нужно еще очень много", - подчеркнул учредитель БГК Александр Мешков.

В ближайшее время гандбольный клуб с берегов Буга примет участие в еще одном товарищеском турнире. Он состоится 23-26 августа во французском Страсбурге. На предварительном этапе БГК в группе 1 сыграет с "Пари Сен-Жермен" и "Вардаром". Далее, в зависимости от занятого места в своем трио, "мешковцы" могут получить в соперники "Веспрем", "Монпелье" либо "Нант".-0-