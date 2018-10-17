БГК имени Мешкова победил СКА в чемпионате Беларуси

Во время матча. Фото БГК им. Мешкова

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл минский СКА в центральном матче очередного тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Бресте действующие чемпионы страны сыграли очень уверенно и были сильнее своих главных конкурентов, победив со счетом 29:25.

Первую встречу лидеров белорусского гандбола, состоявшуюся 30 сентября в Минске, с минимальным преимуществом также выиграли брестчане - 33:32.

В другом сегодняшнем матче гандболисты могилевского клуба "Машека" победили на своей площадке юниорскую сборную Беларуси со счетом 41:30.

После 6 игр у БГК 12 очков из 12 возможных, СКА провел на матч больше и имеет 10 зачетных баллов, у "Машеки" 8 очков после 6 встреч, гродненский "Кронон" имеет в своем активе 6 баллов, проведя 7 игр.

Завтра лучшие белорусские гандболисты соберутся в Минске и под руководством Юрия Шевцова в составе сборной страны начнут подготовку к стартовому матчу квалификации ЧЕ-2020 с командой Боснии и Герцеговины. Эта игра состоится 25 октября в минском дворце спорта "Уручье". Кроме этих дружин в отборочной группе 5 сыграют гандболисты Чехии и Финляндии.-0-