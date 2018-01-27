Биатлонистка Хло Шевалье победила в гонке преследования на ЧЕ, Юркевич - 21-я

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Хло Шевалье из Франции победила в гонке преследования на чемпионате Европы в итальянском Риднау, белоруска Дарья Юркевич заняла 21-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После заключительной стрельбы француженка значительно прибавила в скорости и выиграла с результатом 29 мин. 25,4 сек. (0+0+0+0). Второе место заняла украинка Ирина Варвинец - +11,0 сек. (0+0+1+0). Бронзовым призером стала еще одна француженка Жюли Симон - +43,2 сек. (0+1+0+0).

Белоруска Дарья Юркевич заняла 21-е место - +2 мин. 33,1 сек. (0+0+1+0), отыграв 14 позиций после спринта. Сегодня в Риднау прошла и мужская гонка преследования. Победил россиянин Александр Логинов, белорусские биатлонисты участия в старте не принимали.

Завершится чемпионат Европы в Италии двумя смешанными эстафетами - в миксте и супермиксте. Следующий континентальный форум стреляющих лыжников состоится в феврале 2019 года в спорткомплексе "Раубичи".-0-