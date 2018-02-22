Бьерндален о золоте белорусок в эстафете: счастлив за Дашу и всю ее команду

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален после победы сборной Беларуси в женской эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане заявил журналистам, что сегодня один из лучших дней в его жизни. Об этом пишет sport.ru.

"Сегодня один из лучших дней в моей жизни. Счастлив за Дашу и всю белорусскую команду. Они мои герои. Останусь ли я в спорте? Давайте сегодня просто радоваться этой победе", - заявил после золотой эстафеты белорусских биатлонисток Бьорндален.

Белорусские биатлонистки победили в эстафете на Олимпиаде-2018 Начиналась гонка в сложных погодных условиях: шел снег, а ветер усиливался. Стартер белорусской сборной Надежда Скардино первую стрельбу отработала без промахов, а на второй воспользовалась двумя дополнительными патронами.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии 44-летний Уле-Эйнар Бьорндален на свои седьмые Игры в карьере не пробился из-за конкуренции в национальной команде, однако прибыл в Пхенчхан в составе тренерского штаба сборной Беларуси по биатлону.

Между тем белорусская спортсменка Дарья Домрачева стала первой среди женщин-биатлонисток, кому удалось на Олимпийских играх разных лет завоевать четыре золотые награды. Сегодня спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почета в составе белорусской эстафетной дружины на Играх-2018 в Пхенчхане. Также у Дарьи три золотые награды Сочи-2014 (в гонке преследования, масс-старте и индивидуальной гонке).-0-