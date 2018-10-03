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Бобруйская "Белшина" пробилась в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу

Спорт 03.10.2018 | 18:36
Фото ФК "Белшина"
Фото ФК "Белшина"

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской "Белшины" пробились в четвертьфинал розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Мозыре в поединке 1/8 финала бобруйчане одолели еще одного представителя 1-й лиги национального первенства "Славию" в серии послематчевых пенальти - 4:3. В основное и дополнительное время обе команды мячей не забили - 0:0.

Ранее в 1/4 финала вышел еще один клуб из второго дивизиона чемпионата Беларуси гомельский "Локомотив", а также 5 команд из высшей лиги - минское "Динамо", "Витебск", "Слуцк", "Ислочь" (Минский район) и солигорский "Шахтер".

Последний участник четвертьфинальной стадии кубкового розыгрыша определится 17 ноября после встречи борисовского БАТЭ и "Городеи".-0-

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