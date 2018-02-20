Более 100 боксеров из шести стран поспорят за награды международного турнира в Гомеле

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XXII Открытый международный турнир по боксу среди молодежи на призы абсолютного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Алексея Юкова пройдет в Гомеле с 21 по 24 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва единоборств.

За лидерство поспорят спортсмены 2000-2001 годов рождения. Всего в поединках в областном центре олимпийского резерва единоборств сразятся более 100 боксеров из Хорватии, Молдовы, Италии, Азербайджана, Грузии и всех регионов Беларуси. На ринге юноши разыграют награды в десяти весовых категориях, девушки - в трех. Призеры соревнований помимо медалей, дипломов и подарков получат возможность побороться за главную награду на чемпионате Европы по боксу.

"В 2017 году турнир был включен в календарь Европейской конфедерации бокса (EUBC). Для подтверждения классности и включения турнира в календарь EUBC на 2019 год и в этот раз уровень соревнований оценит супервайзер", - отметили в центре.

В качестве почетного гостя на мероприятие приглашен абсолютный чемпион СССР по боксу, обладатель хрустальной перчатки, мастер спорта международного класса Алексей Юков.

Участников соревнований также ожидают культурно-развлекательная программа, экскурсии.

Организаторами турнира выступают управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, областной центр олимпийского резерва единоборств.-0-