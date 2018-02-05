Более 17 тыс. волонтеров будут помогать участникам зимних Игр в Пхенчхане

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 17 тыс. волонтеров будут помогать участникам XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Перед началом Игр все волонтеры прошли базовые курсы, которые позволяют им выполнять свои обязанности наиболее качественно. Каждый из добровольных помощников одет в отличительную красно-серую форму для того, чтобы быть заметным во всех местах проведения Олимпийских игр, включая транспортные развязки.
Как сообщили в НОК, средний возраст волонтеров в Пхенчхане составляет 26,4 года. Кроме Республики Корея, большинство из них прибыли на Олимпиаду из США, Канады и России.
Волонтеры в ходе подготовки и проведения Игр выполняют множество задач в различных областях, включая транспорт, расселение, взаимосвязь со средствами массовой информации, осуществляют языковую поддержку и др. Более трети из них останутся на Паралимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.-0-
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