Более 200 юных борцов разыграют в Клецке награды турнира памяти Анатолия Зеленко

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками открытого областного турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта международного класса, заслуженного тренера СССР и БССР Анатолия Зеленко станут более 200 юных борцов из всех регионов Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Миноблисполкома.

Соревновательным днем станет 31 марта, а ареной проведения турнира - Клецкий физкультурно-оздоровительный центр (ФОЦ) по ул. Победы, 23а. На ковер выйдут борцы, которые будут представлять команды городов и районов, спортшкол (ДЮСШ, СДЮШОР) и училищ олимпийского резерва.

Сильнейших определят в различных весовых категориях. Самые младшие участники, юноши 2010-2011 годов рождения, посоревнуются в категории 21 кг. Также соревнования состоятся в весах 25 и 46 кг (2009-2010 годы рождения), 29 кг (2008-2009), 32 и 35 кг (2005-2006), 48 и 62 кг (2004-2005), 40 и 55 кг (2003-2004), 60 и 78 кг (2001-2002). Для девушек 2006-2007 годов рождения установлены категории 32, 37 и 42 кг; 2003-2004 годов рождения - 43, 50 и 57 кг; 2002-2003 годов рождения - 46 и 65 кг. В личном первенстве победителей соревнований в каждой возрастной группе наградят призами и грамотами управления спорта и туризма Миноблисполкома, а призеров - грамотами управления.

Общее руководство проведением соревнований осуществляет детско-юношеская спортивная школа первичной профсоюзной организации ОАО "Морочь" Белорусского профсоюза работников АПК и Клецкий ФОЦ. Главным судьей назначен старший тренер-преподаватель по вольной борьбе Виктор Плешко.

Основная цель турнира - отбор лучших борцов в сборные команды детско-юношеских спортшкол. По традиции, одни из фаворитов турнира - учащиеся ДЮСШ из агрогородка Морочь. Планируется, что турнир посетит воспитанник Анатолия Зеленко, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1992 года Сергей Демешкевич.-0-