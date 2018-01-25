Болельщикам не запрещено использовать флаг России на Олимпиаде в Пхенчхане - заявление МОК

25 января, Москва /БЕЛТА -ТАСС/. Болельщикам нельзя запретить использование российского флага во время Олимпийских игр в Пхенчхане, однако эти действия могут расцениваться Международным олимпийским комитетом (МОК) как организованная политическая демонстрация. Об этом говорится в заявлении МОК, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Использование флага страны с признанным национальным Олимпийским комитетом, даже если его членство приостановлено, болельщиком или группой фанатов на Играх не может быть запрещено. Тем не менее, если это будет происходить в формате организованной политической демонстрации, то мониторинговая группа МОК примет во внимание и оценит это на предмет соблюдения решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года", - говорится в тексте заявления.

Ранее Первый канал России сообщил, что болельщикам будет запрещено проносить на соревнования в ходе Олимпиады в Пхенчхане флаг России, так как страна не является участником Игр-2018. Однако позднее служба информации Олимпийского комитета России (ОКР) отметила, что официального запрета на посещение спортивных объектов в ходе Игр с флагом России нет.

5 декабря исполком МОК приостановил членство ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, из-за чего сборная России не сможет выступить в Олимпиаде-2018 в полном составе. Однако МОК сохранил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.-0-