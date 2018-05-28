Борисов и Гродно примут матчи 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисов и Гродно сегодня примут очередные встречи 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры турнира футболисты БАТЭ на поле "Борисов-Арены" примут гостей из "Ислочи". Пока борисовчане идут по дистанции очень уверенно, одержав победы во всех 8 проведенных встречах - 24 очка. Их сегодняшние оппоненты имеют в своем активе 8 очков и занимают 11 место в турнирной таблице.

Гродненский "Неман", у которого 15 очков, сыграет на своей арене с жодинским "Торпедо-БелАЗом", отстающим от него на 3 балла.

Результаты игр 9-го тура, состоявшихся в выходные дни: "Минск" - "Торпедо" (Минск) - 6:1, "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 0:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Гомель" - 2:1, "Луч" (Минск) - "Городея" - 1:1.

Два заключительных матча пройдут во вторник, 29 мая: "Витебск" - "Слуцк", "Динамо" (Брест) - "Днепр" (Могилев).

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 24 очка (8 матчей), "Динамо" (Минск) - 20 (9), "Слуцк" - 15 (8), "Неман" - 15 (8), "Шахтер" - 15 (9).-0-