Борисовский БАТЭ потерял первые очки в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу, сыграв вничью с "Ислочью"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не смогли продолжить победную серию в матчах 28-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После восьми викторий подряд лидеры первенства сегодня потеряли первые очки, сыграв вничью в "Борисов-Арене" с гостями из "Ислочи" - 1:1. Счет был открыт на 22-й минуте игры, когда достиг цели мощный удар из-за пределов штрафной площади капитана хозяев Игоря Стасевича. Однако соперники не ушли в глухую оборону и не раз создавали опасные моменты у ворот Дениса Щербицкого. Один из них был реализован через 10 минут после начала второго тайма в результате быстрой контратаки, которую завершил Игорь Зюлев - 1:1. После этого оба соперника могли добиться успеха, но мяч в ворота больше не попал.

Сегодня гродненский "Неман" примет на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Заключительные встречи 9-го тура состоятся 29 мая: "Витебск" - "Слуцк", "Динамо" (Брест) - "Днепр" (Могилев).

Результаты остальных поединков: "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 0:2, "Шахтер" (Солигорск) - "Гомель" - 2:1, "Минск" - "Торпедо" (Минск) - 6:1, "Луч" (Минск) - "Городея" - 1:1.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 25 очков (9 матчей), "Динамо" (Минск) - 20 (9), "Слуцк" - 15 (8), "Неман" - 15 (8), "Шахтер" - 15 (9).-0-