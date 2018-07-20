20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразилец Алисон стал самым дорогим вратарем в истории футбола, передают информагентства.
Новый рекорд установлен благодаря трансферу голкипера итальянского футбольного клуба "Рома" в английский "Ливерпуль". Сначала "Рома" получит 62,5 млн евро. В случае успешного выступления Алисона за "Ливерпуль" английский клуб выплатит еще и бонусы на 10 млн евро.
До Алисона самым дорогим вратарем в истории футбола был итальянец Джанлуиджи Буффон. Его переход из "Пармы" в 2001 году обошелся "Ювентусу" в 52 млн.-0-
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