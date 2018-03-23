Бразильцы разгромили футболистов России в товарищеском матче

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня проходят стартовые матчи сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева чемпионата мира-2018 футболисты России принимали в Москве пятикратных чемпионов планеты бразильцев и не смогли оказать им серьезного сопротивления, уступив с крупным счетом 0:3. Игру, которая проходила на поле "Лужников", судила бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.

К этому времени завершились еще несколько спаррингов: Кипр - Черногория - 0:0, Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1, Финляндия - Македония - 0:0, Норвегия - Австралия - 4:1.

Позже чемпионы мира футболисты Германии сыграют в Дюссельдорфе с командой Испании, действующий чемпион Европы Португалия в швейцарском Цюрихе встретится с Египтом, сборная Нидерландов в Амстердаме будет соперничать с англичанами, сборные Аргентины и Италии будут соперничать в английском Манчестере.-0-